हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सात एचपीएएस अधिकारियों के तबादले, कुछ को मिली नई जिम्मेदारी; जानें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 15 Nov 2026 01:49 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सात हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां की हैं। 14 नवंबर 2026 को जारी आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) के सात अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। राज्यपाल की ओर से जारी आदेशों के तहत अधिकारियों को विभिन्न विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
अधिसूचना के अनुसार सिद्धार्थ आचार्य (HPAS 2013) को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे।
राजिंदर कुमार गौतम (HPAS 2022) को सचिवालय प्रशासन विभाग (SAD) में उप सचिव नियुक्त किया गया है। वह भी वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे।
संजीव ठाकुर (HPAS 2022), जो ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें धर्मशाला में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कांगड़ा नियुक्त किया गया है। वह विनय धीमान (HPAS 2008) का स्थान लेंगे। संजीव ठाकुर को आगे की तैनाती के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
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बचित्तर सिंह (HPAS 2023), जो मंडी जिले के बालीचौकी में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।
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इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
अधिसूचना के अनुसार सिद्धार्थ आचार्य (HPAS 2013) को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे।
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राजिंदर कुमार गौतम (HPAS 2022) को सचिवालय प्रशासन विभाग (SAD) में उप सचिव नियुक्त किया गया है। वह भी वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे।
संजीव ठाकुर (HPAS 2022), जो ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें धर्मशाला में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कांगड़ा नियुक्त किया गया है। वह विनय धीमान (HPAS 2008) का स्थान लेंगे। संजीव ठाकुर को आगे की तैनाती के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
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बचित्तर सिंह (HPAS 2023), जो मंडी जिले के बालीचौकी में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, उन्हें ज्वालामुखी जिला कांगड़ा में एसडीओ (सिविल) लगाया गया है।
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इन अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार
बबीता धीमान (HPAS 2023), जो बिलासपुर जिले के घुमारवीं में सहायक आयुक्त (राजस्व)-कम-तहसीलदार के पद पर तैनात हैं, उन्हें कुल्लू जिले में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। वह रोहित शर्मा (HPAS 2019) को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगी, जो जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू के पद पर कार्यरत हैं।
रजत चौधरी (HPAS 2025), जो हमीरपुर में सहायक आयुक्त (विकास)-कम-ब्लॉक विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं, उन्हें हमीरपुर जिले के भोरंज में इसी पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
कुलवंत सिंह (HPAS 2026), जो वर्तमान में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें शिमला जिले के कुपवी में एसडीओ (सिविल) नियुक्त किया गया है। वह हेम चंद वर्मा (HPAS 2017) को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। हेम चंद वर्मा वर्तमान में चौपाल में एसडीओ (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं।
कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत के आदेशों से जारी की गई है। आदेश पर कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजीव कुमार के हस्ताक्षर हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को अधिसूचना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस विभाग में फेरबदल
मदन लाल-II (HPPS 2006): पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे मदन लाल-II को तत्काल प्रभाव से प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन (1st IRBn) बंगढ़, जिला ऊना में कमांडेंट के पद पर तैनात किया गया है।
डॉ. आकृति (IPS 2016): प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन बंगढ़ (ऊना) की कमांडेंट डॉ. आकृति को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी आगामी तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
मदन लाल-II (HPPS 2006): पुलिस मुख्यालय शिमला में तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे मदन लाल-II को तत्काल प्रभाव से प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन (1st IRBn) बंगढ़, जिला ऊना में कमांडेंट के पद पर तैनात किया गया है।
डॉ. आकृति (IPS 2016): प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन बंगढ़ (ऊना) की कमांडेंट डॉ. आकृति को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी आगामी तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।