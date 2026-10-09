{"_id":"6ac8a92257a9e2778f045f9d","slug":"video-shimla-little-genius-school-annual-function-environment-protection-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: नन्हे विद्यार्थियों ने प्रस्तुतियों से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गेयटी थिएटर के बहुउद्देशीय हॉल में शुक्रवार को लिटिल जीनियस स्कूल की ओर से वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नन्हे विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को पेड़ों की कटाई रोकने और प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अलग-अलग गीतों पर प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। बच्चों ने बॉलीवुड और पंजाबी गीतों के साथ पहाड़ी नाटी पर भी प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

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