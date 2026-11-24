ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम

पुलिस के अनुसार 31 अक्तूबर की रात संकट मोचन मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मंदिर से सोने और चांदी के आभूषणों के अलावा दानपात्रों में रखी नकदी भी चोरी कर ले गए थे। घटना के बाद बालूगंज थाना पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया गया। इस आधार पर पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की। हालांकि उसकी पहचान होने के बावजूद गिरफ्तारी में समय लगा। आखिरकार करीब 23 दिन बाद पुलिस एक आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। 24 नवंबर को चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए।