हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार नशे के विरुद्ध अभियान को पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रखकर जन आंदोलन बनाया जा रहा है। सभी विभागों और केंद्रीय एजेंसियों को समन्वय से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, शिलाई क्षेत्र के कफोटा के धाड़मा गांव निवासी एडवोकेट सुरेंद्र सिंह धर्मा ने संविधान को साक्षी मानकर विवाह कर सामाजिक बदलाव की एक अलग मिसाल पेश की है। उधर, पुलिस ने संकट मोचन मंदिर चोरी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में चोरी की गई मंदिर की सभी संपत्ति को शत-प्रतिशत बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने संकट मोचन मंदिर चोरी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में चोरी की गई मंदिर की सभी संपत्ति को शत-प्रतिशत बरामद कर लिया है। प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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