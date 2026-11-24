देश की रक्षा के लिए तीन युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सूबेदार ज्ञान चंद गौतम का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह गांव रेडू, पंचायत फतेहपुर के निवासी थे। उन्होंने वर्ष 1962, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में देश की ओर से मोर्चा संभाला था। उनका जीवन सैन्य सेवा और देश के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा।

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उनके निधन के बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। उनके भतीजे ब्रह्मदास ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन (जेसीओ एवं ओआर) हिमाचल प्रदेश इकाई, सरकाघाट से जुड़े पूर्व सैनिकों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से वीर योद्धा को अंतिम विदाई दी।इस अवसर पर यूनाइटेड फ्रंट के सरकाघाट अध्यक्ष कैप्टन अशोक कुमार, कैप्टन ज्ञान चंद, सूबेदार मेजर दुनी चंद, हवलदार प्रकाश चंद्र, सूबेदार जोगिंद्र सिंह, हवलदार अशोक शर्मा, सूबेदार मेजर तिलक चंद, हवलदार जोगिंद्र सिंह और सूबेदार तुलसी राम सहित अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। उनके भतीजे कांस्टेबल विमल कुमार गौतम भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए।सूबेदार ज्ञान चंद गौतम के परिवार में तीन बेटियां हैं। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों और पूर्व सैनिकों ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।