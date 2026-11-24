प्रदेश में 7,950 एनडीपीएस मामले दर्ज

पिछले चार वर्षों में प्रदेश में 7,950 एनडीपीएस मामले दर्ज हुए और 12,302 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 1,384 किलोग्राम चरस और 59 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया गया। वर्ष 2023 में पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम लागू होने के बाद 225 कुख्यात तस्करों को निरुद्ध किया गया। हिमाचल प्रदेश इस अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई में देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में नशे के अवैध कारोबार से अर्जित लगभग 92 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। पहली बार 48 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति सरकार के नाम स्थानांतरित हुई है। एनडीपीएस आरोपियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण से संबंधित 86 संपत्तियों की पहचान की गई है। इनमें से 22 के विरुद्ध ध्वस्तीकरण एवं बेदखली की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।