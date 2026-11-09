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शिमला: हाईकोर्ट के समीप व्यर्थ बह रहा पानी, राहगीरों को हो रही परेशानी; विभाग की अनदेखी से लोग भीगने को मजबूर

Ankesh Dogra

Updated Mon, 09 Nov 2026 12:00 PM IST Updated Mon, 09 Nov 2026 12:00 PM IST







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शिमला में हाईकोर्ट के समीप पानी की लगातार बर्बादी से राहगीर परेशान हैं। सड़क से गुजरने वाले लोगों पर पानी के छींटे पड़ रहे हैं और उन्हें भीगकर आवाजाही करनी पड़ रही है। स्थानीय स्तर पर विभाग की ओर से समस्या ठीक करवाने के लिए कदम नहीं उठाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ... और पढ़ें

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