{"_id":"6af1639d4385024400036f85","slug":"bhaiya-dooj-festival-brother-sister-love-tradition-2026-11-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Bhai Dooj 2026 Date: कब मनाई जाएगी भाई दूज? यमराज और यमुना से जुड़ी है परंपरा, जानें तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन माथे पर रोली का तिलक, हाथों में पूजा की थाली, मिठाई की मिठास और भाई के चेहरे पर बहन की मुस्कान... भैया दूज का त्योहार इन छोटे-छोटे पलों में रिश्तों की बड़ी खूबसूरती समेटे हुए है। यह ऐसा पर्व है, जब भाई-बहन के बीच बचपन की शरारतें, पुरानी यादें और एक-दूसरे के लिए दिल में छिपा प्यार फिर से ताजा हो उठता है। बहन की दुआओं और भाई के स्नेह से सजा यह त्योहार परिवार के रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश देता है।

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भैया दूज केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है। यह उस रिश्ते का उत्सव है, जिसमें कभी नोकझोंक होती है तो कभी छोटी-छोटी बातों पर रूठना-मनाना। बचपन में साथ खेलना, एक-दूसरे की शिकायत करना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना... भाई-बहन के रिश्ते की यही यादें इस पर्व को खास बनाती हैं।

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तिलक में छिपी होती है बहन की दुआ

भैया दूज के दिन बहनें पूजा की थाली सजाती हैं और भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी बहन को उपहार देकर उसके प्रति अपना प्रेम जताते हैं। यह परंपरा सिर्फ उपहारों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी निभाने का भाव भी इसमें शामिल है।

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समय के साथ जीवन की व्यस्तताएं बढ़ी हैं। पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कई भाई-बहन अलग-अलग शहरों में रहने लगे हैं। ऐसे में भैया दूज उन्हें एक-दूसरे के करीब आने और रिश्ते को फिर से समय देने का अवसर देता है। कहीं बहन भाई के घर पहुंचती है तो कहीं भाई बहन से तिलक करवाने उसके घर जाता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, इस दिन अपनों से मिलने की खुशी अलग ही होती है।

यमराज और यमुना से जुड़ी है पर्व की मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भैया दूज का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे थे। यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया और माथे पर तिलक लगाकर उनके सुखद जीवन की कामना की। बहन के स्नेह और सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी मान्यता के चलते भैया दूज पर बहन के हाथों तिलक करवाने की परंपरा निभाई जाती है।

11 नवंबर को मनेगा भैया दूज

इस वर्ष भैया दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। गंज बाजार स्थित राधा-कृष्ण मंदिर के पुजारी उमेश नौटियाल के अनुसार हिंदू पंचांग में द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 3:53 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक रहेगा। इस दौरान बहनें विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भाइयों के माथे पर तिलक लगाएंगी।