{"_id":"6ae1c8c52b2848554806aa50","slug":"video-shimla-dhali-mashobra-food-safety-inspection-sweets-destroyed-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: ढली और मशोबरा में मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी, 25 किलो खराब मिठाइयां नष्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की टीम ने बुधवार को शिमला के ढली और मशोबरा क्षेत्र में मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 25 किलो खराब मिठाइयां पाई गईं, जिन्हें विभागीय टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सह आयुक्त डॉ. विजया के नेतृत्व में टीम ने दोनों क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता को परखा गया। इस दौरान खराब पाई गईं मिठाइयों को लोगों की बिक्री और खपत से दूर करने के लिए मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। त्योहारी सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निरीक्षण अहम हैं। खराब मिठाइयों को नष्ट करवाने की कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को असुरक्षित खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाना है।

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