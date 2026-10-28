{"_id":"6ae1c4ba0c19a9930a0fc89c","slug":"video-punjab-and-sind-bank-blood-donation-camp-shimla-vigilance-awareness-week-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पंजाब एंड सिंध बैंक ने लगाया रक्तदान शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एक नवंबर तक चल रहे जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित इस शिविर में आईजीएमसी शिमला की टीम ने रक्त एकत्र किया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। शिविर के दौरान लोगों को बताया गया कि रक्तदान जरूरतमंद मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्घटनाओं, गंभीर बीमारियों और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध करवाना जरूरी होता है। इस तरह के आयोजन लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने और रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायक होते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में रक्तदान शिविर आयोजित कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया गया।

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