{"_id":"6ae1c55f99d6780658002f5b","slug":"video-shimla-karwa-chauth-shopping-lower-bazaar-mehndi-hotel-bookings-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में करवाचौथ को लेकर उत्साह, लोअर बाजार में खरीदारी तेज; मेहंदी के लिए लगी कतारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवाचौथ व्रत को लेकर राजधानी शिमला में उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व की तैयारियों के बीच शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोअर बाजार, मालरोड सहित अन्य बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं, मेहंदी लगवाने के लिए जगह-जगह स्टॉल पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिलाएं करवाचौथ के लिए कपड़े, श्रृंगार सामग्री और अन्य जरूरी सामान खरीदने में जुटी हैं। पर्व पर हाथों में मेहंदी लगाने की परंपरा के चलते मेहंदी स्टॉल पर सबसे अधिक भीड़ नजर आ रही है। महिलाएं मनपसंद डिजाइन बनवाने के लिए घंटों इंतजार कर रही हैं। करवाचौथ से पहले शहर के प्रमुख बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है। महिलाएं व्रत की तैयारियों के लिए खरीदारी कर रही हैं। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही के बीच बाजारों में त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है। मेहंदी स्टॉल पर महिलाओं और युवतियों की भीड़ के कारण कई जगह कतारें लग रही हैं। करवाचौथ की तैयारियों में मेहंदी को खास महत्व दिया जाता है, जिसके चलते पर्व से पहले इसकी मांग बढ़ जाती है। करवाचौथ के दौरान होटल कारोबार में भी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। व्रत खोलने के बाद डिनर करने की योजना बना रहे कई दंपती होटलों में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। होटल संचालकों के अनुसार, करवाचौथ के लिए स्पेशल थाली और कैंडल लाइट डिनर के पैकेज बुक किए जा रहे हैं। इसके अलावा होटलों में करवाचौथ पार्टियों और मेहमानों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। करवाचौथ को लेकर शिमला में खरीदारी से लेकर डिनर तक की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। बाजारों में मेहंदी और श्रृंगार की खरीदारी बढ़ी है, जबकि होटल संचालक भी पर्व के अनुरूप व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इससे राजधानी में करवाचौथ का उत्साह बाजारों और होटल कारोबार, दोनों में नजर आ रहा है।

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