{"_id":"6ac39f67f5235003190cde8f","slug":"video-shimla-delegation-from-odisha-met-chief-minister-sukhvinder-sukhu-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: उड़ीसा के दल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला: उड़ीसा के दल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू से की मुलाकात

Krishan Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 06:30 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 06:30 PM IST







Link Copied



उड़ीसा के दल ने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बच्चों ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली की सराहना की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन