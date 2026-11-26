{"_id":"6b07eab12af880b8af02ee47","slug":"video-shimla-congress-samvidhan-raksha-march-ambedkar-chowk-to-ridge-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में कांग्रेस का 'संविधान रक्षा मार्च' शुरू, अंबेडकर चौक से रिज की ओर निकले कार्यकर्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में कांग्रेस का ‘संविधान रक्षा मार्च’ शुरू हो गया है। मार्च में शामिल होने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पर जुटे और यहां से रिज मैदान की ओर रवाना हुए। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। मार्च का रूट अंबेडकर चौक से रिज तक रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नहीं पहुंचने की जानकारी है। दोनों नेताओं की गैरमौजूदगी के कारणों को लेकर फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर चौक से रिज की ओर आगे बढ़े। कार्यक्रम से जुड़ी अन्य गतिविधियों, नेताओं की भागीदारी और संबोधन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलने पर खबर अपडेट की जा सकती है।

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