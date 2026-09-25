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शिमला में निर्वाचन विभाग कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, दीवारों पर लिखा ‘वोट चोर’; ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

Ankesh Dogra

Updated Fri, 25 Sep 2026 01:39 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 01:39 PM IST







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शिमला में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय की दीवारों पर जगह-जगह ‘वोट चोर’ लिखकर विरोध जताया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका गया। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर किया गया। ... और पढ़ें

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