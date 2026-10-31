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वीडियो: चंबा की बेटी सीमा कुमारी को 1.99 करोड़ की पुरस्कार राशि, मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित
एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाली चंबा की बेटी सीमा कुमारी को प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सीमा कुमारी को 1 करोड़ 99 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भेंट की। यह सम्मान उनकी खेल उपलब्धि और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए दिया गया। महिला 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा की उपलब्धि पर प्रदेश सरकार ने दी डेढ़ करोड़ रुपये की सम्मान राशि सीमा कुमारी ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स-2026 की महिला 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया था। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि को प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प अन्य युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे।
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