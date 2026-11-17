भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 से जुड़े प्रावधानों में कथित छूट और संशोधन के प्रयासों पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे फैसलों से प्रदेश में जमीन से जुड़े नियमों और स्थानीय लोगों के हितों पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही भाजपा ने कथित बेनामी जमीन सौदों और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों को भी प्रदर्शन का मुद्दा बनाया। पार्टी का कहना है कि इन मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।भाजपा ने शिमला स्थित ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ की बुकिंग बंद की जा रही है और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बाहरी निवेशकों को सौंपने की तैयारी है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की बुकिंग रोकने और पहले से की गई बुकिंग रद्द करने का मामला सामने आया है। भाजपा ने सरकार से इस संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।

जयराम ठाकुर बोले- हिमाचल को बेचने के फैसले लिए जा रहे

प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रदेश की संपत्तियों और संसाधनों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को बेचने से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह सरकार फैसले ले रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा को भी बेच सकते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सरकारी संपत्तियों को लेकर सरकार को जनता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।



मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही आरोपों को नकार चुके हैं

पीटरहॉफ को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहले ही सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार किसी भी सरकारी संपत्ति को नहीं बेच रही है और पीटरहॉफ को बेचने का कोई इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पीटरहॉफ की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 100 कमरों वाली बड़ी इमारत विकसित करने की योजना है। भाजपा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और सरकार से जवाब मांगने की बात कही है। अब इन आरोपों और सरकार के जवाब पर सदन में होने वाली चर्चा पर सबकी नजरें रहेंगी।