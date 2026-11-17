हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर धारा 118, कथित बेनामी सौदों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने के मुद्दे पर सरकार को घेरा।

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भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों से जुड़े फैसले बाहरी निवेशकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ले रही है। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखे हमले किए।भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 से जुड़े प्रावधानों में कथित छूट और संशोधन के प्रयासों पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे फैसलों से प्रदेश में जमीन से जुड़े नियमों और स्थानीय लोगों के हितों पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही भाजपा ने कथित बेनामी जमीन सौदों और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों को भी प्रदर्शन का मुद्दा बनाया। पार्टी का कहना है कि इन मामलों में पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।भाजपा ने शिमला स्थित ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ की बुकिंग बंद की जा रही है और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत बाहरी निवेशकों को सौंपने की तैयारी है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की बुकिंग रोकने और पहले से की गई बुकिंग रद्द करने का मामला सामने आया है। भाजपा ने सरकार से इस संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।