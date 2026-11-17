हिमाचल में बढ़ी ठंड की ठिठुरन: सात जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे; 22 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ
हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सात जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जबकि कुकुमसेरी में पारा माइनस 4.1 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 22 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, हालांकि रात की ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तक सुबह और शाम ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और मंडी में रात के तापमान में गिरावट के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के सात जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केलांग में पारा माइनस 3 डिग्री तक लुढ़क गया है।
इस दौरान मैदानी, निचले पर्वतीय, मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश के किसी भी जिले के लिए अगले सात दिनों तक मौसम संबंधी चेतावनी जारी नहीं की गई है। उधर, सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 33.6, बिलासपुर में 28.0, कांगड़ा में 25.1, मंडी में 23.9, नाहन 23.6, धर्मशाला में 23.0, चंबा में 22.8, सोलन में 22.5, शिमला में 16.5, मनाली में 15.6, कल्पा में 12.4, कुफरी में 11.3, केलांग में 8.9 और ताबो में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अगले चार से पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसे में दिन के समय धूप से राहत मिलने के बावजूद सुबह और रात को ठंड का असर बना रहेगा।
हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम तापमान
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क्षेत्र का नाम
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न्यूनतम तापमान
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कुकुमसेरी
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-4.1°C
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केलांग
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-3.1°C
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कल्पा
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0.7°C
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मनाली
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2.4°C
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बजौरा
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3.1°C
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कुफरी
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4.2°C
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सोलन
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6.0°C
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चंबा
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6.1°C
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मंडी
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6.2°C
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शिमला
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7.6°C
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बिलासपुर
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11.5°C
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धर्मशाला
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12.0°C