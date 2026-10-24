रजनी पाटिल बोलीं- 1 नवंबर को दिल्ली के राम लीला मैदान में होगी बड़ी रैली, प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जाएंगे

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कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने शनिवार को शिमला में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को राम लीला मैदान दिल्ली में होने जा रही रैली संविधान को बचाने के लिए हो रही है। इसमें लोग बढ़-चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि इसमें हिमाचल से भी हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री राव दान सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश बचाना है तो वोट बचाना होगा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, माकपा नेता राकेश सिंघा, पूर्व मेयर संजय चौहान, एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर समेत कई अन्य नेता उपस्थित रहे। राकेश सिंघा ने कहा कि देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती देश को बचाने की है। देश को बचाने वालों को साझा मंच पर आना होगा। संविधान कैसे खतरे में हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाने जरूरी है। पूर्व मेयर संजय चौहान ने भी प्रदेश के सभी संगठनों का आह्वान किया कि वे इस रैली में जाएं।

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