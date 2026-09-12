{"_id":"6aa502165497d0f1be03df9d","slug":"video-rain-makes-shimlas-weather-pleasant-tourists-flock-to-the-ridge-and-mall-road-over-the-weekend-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बारिश ने सुहावना हुआ शिमला का माैसम, वीकेंड पर रिज-मालरोड पर उमड़े सैलानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला में हुई ताजा बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। बारिश से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाओं और बादलों के बीच शहर का मौसम सुहावना हो गया है। वीकेंड होने के चलते शिमला में पर्यटकों की भी काफी चहल-पहल रही। दोपहर बाद मौसम खुलने पर सैलानी बड़ी संख्या में रिज मैदान और मालरोड पर पहुंचे। रिज मैदान पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। लोगों ने सुहाने मौसम के बीच रिज और मालरोड की सैर का आनंद लिया। बारिश के बाद शिमला की वादियों का नजारा भी आकर्षक रहा। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी कैमरों में खूबसूरत नजारों को कैद करते नजर आए।

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