हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दाैर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दाैरान धर्मशाला में 87.2, कांगड़ा 68.8, कुफरी 64.6, शिलारू 54.6, जोगिंद्रनगर 48.0, मालरांव 45.0, पालमपुर 40.0, स्लापड़ 27.8, सराहन 27.3, नगरोटा सूरियां 25.8, कोटखाई 24.2, श्री नयना देवी 22.2 व शिमला में 18.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आज राजधानी शिमला सहित आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं तेज हवाओं के साथ ऊना जिले के विभिन्न क्षेत्र में हुई भारी बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है।

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रामपुर के फांचा कंडा में भारी भूस्खलन, 50 पेड़ भरभराकर कर गिरे

वहीं रामपुर बुशहर उपमंडल की फांचा पंचायत के नंती और फांचा कंडे के बीच वन विभाग की भूमि पर भारी भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन के साथ करीब 50 पेड़ भरभराकर कर गिर गए। इससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन की यह घटना करीब तीन पहले हुई। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह पर पिछले कुछ साल से बरसात के मौसम में थोड़ा-थोड़ा भूस्खलन होता रहा है, लेकिन इस बार जंगल का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया। फांचा पंचायत के उप प्रधान सुभाष नेगी ने बताया कि नंती और फांचा कंडा के बीच भूस्खलन की यह घटना करीब तीन दिन पहले हुई थी। भूस्खलन होने से करीब 50 पेड़ गिर गए हैं। इस जगह पर कई साल से भूस्खलन हो रहा है। वन विभाग से मांग है कि इस जगह पर भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाए। अन्यथा आने वाले समय में जंगल के इस हिस्से को और भी नुकसान होगा। विज्ञापन

वहीं रामपुर बुशहर उपमंडल की फांचा पंचायत के नंती और फांचा कंडे के बीच वन विभाग की भूमि पर भारी भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन के साथ करीब 50 पेड़ भरभराकर कर गिर गए। इससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन की यह घटना करीब तीन पहले हुई। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह पर पिछले कुछ साल से बरसात के मौसम में थोड़ा-थोड़ा भूस्खलन होता रहा है, लेकिन इस बार जंगल का बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया। फांचा पंचायत के उप प्रधान सुभाष नेगी ने बताया कि नंती और फांचा कंडा के बीच भूस्खलन की यह घटना करीब तीन दिन पहले हुई थी। भूस्खलन होने से करीब 50 पेड़ गिर गए हैं। इस जगह पर कई साल से भूस्खलन हो रहा है। वन विभाग से मांग है कि इस जगह पर भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाए। अन्यथा आने वाले समय में जंगल के इस हिस्से को और भी नुकसान होगा।

मानसून सीजन में अब तक 296 लोगों की गई जान

इस मानसून सीजन में 30 जून से 11 सितंबर तक प्रदेश में आपदा की वजह से 296 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 520 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 177 की सड़क हादसों में माैत हुई। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दाैरान 40 पक्के और 89 कच्चे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 499 कच्चे-पक्के मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 17 दुकानों व 470 गोशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में इस मानसून में नुकसान का आंकड़ा 1,66,196.72 लाख रुपये पहुंच गया है।



12 से 17 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 12 से 17 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। 18 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में शनिवार सुबह 10 बजे तक 67 सड़कें बाधित रहीं। इसके अलावा 142 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं। सबसे अधिक सड़कें मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में प्रभावित हैं।

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इस मानसून में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश

इस मानसून सीजन में 12 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के लिए 678.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया लेकिन वास्तव में 603.7 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर, कुल्लू, शिमला व सिरमाैर जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जबकि चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नाैर, लाहाैल-स्पीति, मंडी, सोलन व ऊना जिले में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई।