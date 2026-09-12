हिमाचल में भूस्खलन: नेशनल हाईवे पांच बंद, रामपुर और शिमला में संपर्क कटा; लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, वीडियो

हिमाचल प्रदेश के मतियाणा के पास दहन घाटी में शनिवार शाम करीब 6:30 बजे अचानक भारी भूस्खलन होने से शिमला-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पूरी तरह से ठप हो गया है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकने से सड़क पर विशाल पेड़ और भारी-भरकम चट्टानें आ गिरी हैं, जिससे यातायात पूरी तरह रुक गया है।

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यात्री परेशान

हाईवे बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। अपने गंतव्य की ओर जा रहे यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए हैं और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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मशीनरी पहुंचने में देरी

मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिया गया था। हालांकि, शाम 7 बजे तक मलबा हटाने के लिए मौके पर कोई मशीनरी या बचाव टीम नहीं पहुंच पाई थी।

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