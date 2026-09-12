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हिमाचल में भूस्खलन: नेशनल हाईवे पांच बंद, रामपुर और शिमला में संपर्क कटा; लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, वीडियो

Sat, 12 Sep 2026 07:30 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला। Published by: विकास कुमार Updated Sat, 12 Sep 2026 07:30 PM IST
सार

मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिया गया था। हालांकि, शाम 7 बजे तक मलबा हटाने के लिए मौके पर कोई मशीनरी या बचाव टीम नहीं पहुंच पाई थी।

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Landslides in Himachal NH 5 closed connectivity to Rampur and Shimla cut off traffic jam
हिमाचल में भूस्खलन से हाईवे बंद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के मतियाणा के पास दहन घाटी में शनिवार शाम करीब 6:30 बजे अचानक भारी भूस्खलन होने से शिमला-रामपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पूरी तरह से ठप हो गया है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकने से सड़क पर विशाल पेड़ और भारी-भरकम चट्टानें आ गिरी हैं, जिससे यातायात पूरी तरह रुक गया है।

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यात्री परेशान
हाईवे बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। अपने गंतव्य की ओर जा रहे यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए हैं और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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मशीनरी पहुंचने में देरी
मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तुरंत सूचित कर दिया गया था। हालांकि, शाम 7 बजे तक मलबा हटाने के लिए मौके पर कोई मशीनरी या बचाव टीम नहीं पहुंच पाई थी।

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यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द मशीनरी पहुंचाकर मलबा हटाना और सड़क को यातायात के लिए दोबारा खोलना है।

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