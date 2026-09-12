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हिमाचल: संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

Sat, 12 Sep 2026 05:00 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 05:00 PM IST
सार

 हाईकोर्ट ने संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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Himachal High Court stays recruitment process for music teachers; seeks response from state govt.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राज्य में संगीत का शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं किया जाता, फिर भी अन्य राज्यों का टेट पास करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं।

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न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ और इससे पहले न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने विभाग को आदेश दिया है कि आगामी आदेशों तक इस विज्ञापन के तहत बची हुई खाली सीटों को न भरा जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल राज्य चयन आयोग की ओर से 9 अप्रैल 2026 को म्यूजिक टीचर (पोस्ट कोड: 26021) के पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। नियमों के तहत उम्मीदवारों के पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त टेट पास होना अनिवार्य था। याचिकाकर्ता विभाती शर्मा का आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके पास पंजाब राज्य का टेट था। हिमाचल में संगीत विषय के लिए टेट परीक्षा आयोजित ही नहीं की जाती है।

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