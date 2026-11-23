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बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर शिमला में भंडारा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर राजधानी शिमला के लोअर बाजार में धार्मिक श्रद्धा और सेवा भावना से भंडारे का आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश राजस्थान इकाई की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
भंडारा दोपहर 1 बजे से शुरू हुआ, जिसमें बाबा श्याम के भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालु उत्साह के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।
भंडारे के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर बाबा खाटू श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आयोजन के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ सेवा और सामूहिक सहभागिता का संदेश भी दिया गया।
श्री खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट की ओर से जन्मोत्सव पर आयोजित इस भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई, जिससे पूरे आयोजन में भक्तिमय माहौल बना रहा।
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