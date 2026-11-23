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प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता। इस बात की खूबसूरत मिसाल मंडी जिले के करसोग उपमंडल के कुटी गांव में देखने को मिली, जहां इंग्लैंड के थॉमस ने हिमाचल की बेटी नेहा चौहान के साथ विवाह रचाया। विदेश से आए दूल्हे ने भारतीय संस्कृति और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया।

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शादी समारोह की खास बात यह रही कि दूल्हा पालकी में सवार होकर दुल्हन को लेने पहुंचा। थॉमस ने शेरवानी और सेहरा पहना, जबकि विदेशी बराती हिमाचली टोपी पहनकर समारोह में शामिल हुए। विवाह की रस्में नेहा के पैतृक घर करसोग में पारंपरिक अंदाज में संपन्न हुईं।

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जर्मनी में हुई मुलाकात, करसोग में विवाह

नेहा चौहान और थॉमस की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। दोनों वहां कार्यरत थे। मुलाकात के बाद दोस्ती बढ़ी और दोनों ने विवाह का फैसला किया। परिवारों की सहमति के बाद थॉमस अपने परिजनों और दोस्तों के साथ हिमाचल पहुंचे और यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। थॉमस जर्मनी में स्पेस इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उनके साथ इंग्लैंड से आए मेहमान भी विवाह समारोह में शामिल हुए।





नेहा चौहान और थॉमस की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। दोनों वहां कार्यरत थे। मुलाकात के बाद दोस्ती बढ़ी और दोनों ने विवाह का फैसला किया। परिवारों की सहमति के बाद थॉमस अपने परिजनों और दोस्तों के साथ हिमाचल पहुंचे और यहां पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ। थॉमस जर्मनी में स्पेस इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। उनके साथ इंग्लैंड से आए मेहमान भी विवाह समारोह में शामिल हुए।

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करसोग से शिमला, दिल्ली और जर्मनी तक नेहा का सफर

नेहा चौहान की शैक्षणिक यात्रा भी क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा करसोग के रूट मॉडल पब्लिक स्कूल से हासिल की। इसके बाद आरकेएमवी शिमला और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त की। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी पहुंचीं। वहां कृषि एवं पर्यावरण विषय में पीएचडी हासिल करने के बाद वर्तमान में जर्मनी में कार्यरत हैं। उनकी सफलता करसोग क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बनी हुई है।

