शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को बैंक खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग करवाने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के अनुसार, इन प्रक्रियाओं के अधूरे रहने के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि भेजने में दिक्कत आ रही है।ऐसे में पात्र विद्यार्थियों को बिना देरी किए संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर अपने खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग पूरी करवानी होगी। बैंक खाते की मैपिंग सुनिश्चित होने के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि सीधे खाते में पहुंचने का रास्ता साफ होगा।

छात्रवृत्ति की राशि का इंतजार कर रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। अगर बैंक खाते की आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग पूरी नहीं करवाई गई तो छात्रवृत्ति की रकम खाते में पहुंचने में बाधा आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2025-26 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों की राशि तकनीकी कारणों से खातों में नहीं पहुंच पा रही है।

इन छात्रवृत्ति योजनाओं के विद्यार्थियों को करना होगा प्रक्रिया पूरी

इस प्रक्रिया से स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) और टीएस नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के पात्र विद्यार्थी प्रभावित हो सकते हैं।



टीएस नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खाता एनपीसीआई के साथ मैप हो।



बाहरी राज्यों में पढ़ रहे हिमाचली विद्यार्थियों तक भी पहुंचे सूचना

शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के साथ-साथ बाहरी राज्यों में पढ़ रहे हिमाचली मूल के विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंचाई जाए। ऐसे विद्यार्थी जो राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र हैं, उन्हें समय रहते बैंक खाते की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि छात्रवृत्ति भुगतान में किसी तरह की बाधा न आए।