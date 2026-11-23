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प्रदेश के सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ‘एंगेजमेंट पॉलिसी-2026’ अधिसूचित कर दी है। इसके तहत अब आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी संस्थानों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। विज्ञापन



तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी नीति के तहत सहायक शिल्प अनुदेशक, सहायक व्याख्याता और जूनियर प्रोफेसर के पदों पर आवश्यकतानुसार नियुक्तियां होंगी। भर्ती में आरक्षण रोस्टर लागू रहेगा, लेकिन कोई नया नियमित पद सृजित नहीं होगा। विज्ञापन

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चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। संस्थान की आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर निदेशक तकनीकी शिक्षा वर्ष दर वर्ष सेवा विस्तार दे सकेंगे, जो अधिकतम पांच वर्ष तक ही होगा। पांच वर्ष पूरे होने पर सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये नियुक्तियां अस्थायी और गैर-कैडर होंगी तथा चयनित शिक्षक भविष्य में नियमितीकरण या समायोजन का दावा नहीं कर सकेंगे। चयनित शिक्षकों को नियमित वेतनमान और भत्तों के बजाय निर्धारित मासिक मानदेय मिलेगा। आवेदन के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। यह नीति अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगी।



100 अंकों के आधार पर होगा प्रदर्शन का मूल्यांकन

अस्थायी शिक्षकों के प्रदर्शन का हर वर्ष 100 अंकों पर मूल्यांकन होगा, जिसमें शिक्षण गुणवत्ता, प्रयोगशाला प्रबंधन, अनुशासन और समय की पाबंदी शामिल हैं। 70 या अधिक अंक पाने वाले शिक्षक सेवा विस्तार के पात्र होंगे। 50 से 69 अंक वालों को सुधार का मौका मिलेगा, जबकि 50 से कम अंक आने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

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