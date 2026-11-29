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शिमला में वीकेंड पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से पर्यटन कारोबार में रौनक लौट आई है। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी करीब 50 फीसदी तक पहुंच गई है। जबकि दूसरी ओर रिज मैदान, मालरोड और जाखू समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दिनभर पर्यटकों की भीड़ लगी रही। सुहावने मौसम के बीच बाहरी राज्यों से पहुंचे सैलानियों ने शहर की खूबसूरत वादियों का दीदार किया। पर्यटकों की बढ़ती चहल-पहल से होटल कारोबारियों और पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायियों को भी राहत मिली।

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