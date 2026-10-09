{"_id":"6ac8b23f073b6932810999cf","slug":"video-himachal-pradesh-national-postal-week-2026-events-shimla-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल में राष्ट्रीय डाक सप्ताह शुरू, 15 अक्तूबर तक होंगे खास आयोजन; स्कूली बच्चों के लिए भी गतिविधियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चिट्ठियों और डाक टिकटों की दुनिया से लेकर आधुनिक तकनीक और वित्तीय सेवाओं तक, डाक विभाग की बदलती भूमिका को सामने लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया है। विश्व डाक दिवस के अवसर पर शुरू हुए इस सप्ताह में अलग-अलग थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस वर्ष का मुख्य फोकस तकनीक और नवाचार पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य डाक सेवाओं के अलग-अलग पहलुओं को सामने लाना है। कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत 12 अक्तूबर को ‘फन विद फिलैटली दिवस’ मनाया जाएगा। इस दौरान ‘ढाई आखर’ पत्र लेखन गतिविधि और डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। पत्र लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, जबकि टिकट प्रदर्शनी से डाक टिकटों से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकेगी। 13 अक्तूबर को वित्तीय समावेशन पर केंद्रित डाक चौपाल का आयोजन होगा। इस दिन डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं और आम लोगों तक उनकी पहुंच से जुड़े विषयों पर ध्यान रहेगा। 14 अक्तूबर को पार्सल दिवस के अवसर पर बिजनेस मीट आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम पार्सल सेवाओं और कारोबार से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित रहेगा। 15 अक्तूबर को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत टेक क्विज और पोस्टाथॉन वॉक का आयोजन होगा। इस दिन के कार्यक्रम राष्ट्रीय डाक सप्ताह में तकनीक और नवाचार पर दिए जा रहे जोर को सामने लाएंगे। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इससे बच्चों को पत्र लेखन, डाक टिकट संग्रह और डाक सेवाओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। डाक विभाग के इन आयोजनों में पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ वित्तीय समावेशन, पार्सल कारोबार और तकनीक जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है। इस तरह राष्ट्रीय डाक सप्ताह के जरिए विभाग अपनी सेवाओं के विभिन्न आयामों को लोगों के सामने रखेगा।

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