हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी वरिष्ठ कर्मचारी को उसके जूनियर से कम वेतनमान देना मनमाना और अवैध है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने विभाग का 21 सितंबर 2010 का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता को एक जनवरी 1996 से 4550-7220 का उच्च वेतनमान व परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वास्तविक वित्तीय लाभ याचिका दायर करने से तीन साल पहले की अवधि से मिलेंगे। तीन माह में भुगतान न होने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। 1974 में आईटीआई चंबा से टर्नर ट्रेड में डिप्लोमा के बाद दैनिक वेतनभोगी लगे याचिकाकर्ता नरेंद्र सिंह 30 जून 1978 को नियमित हुए थे।

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