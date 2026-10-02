{"_id":"6abfae0f0bc315e1e6009f08","slug":"video-govt-primary-teachers-association-held-a-candlelight-march-from-chaura-maidan-to-cto-chowk-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने चौड़ा मैदान से सीटीओ चाैक तक निकाला कैंडल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने हिमाचल प्रदेश अपने परिसर सिस्टम सहित 25 सूत्रीय मांगपत्र के समर्थन में शुक्रवार को रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एक दिवसीय सत्याग्रह व उपवास का आयोजन किया। इस दाैरान संघ ने चौड़ा मैदान से सीटीओ चाैक तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जब तक न्यू कंपलेक्स सिस्टम सहित 25 सूत्रीय मांगपत्र पर सरकार की ओर से समुचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा तथा आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से और तेज किया जाएगा। आंदोलन में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ सभी 12 जिलों व 143 खंडों के पदाधिकारी तथा महिला विंग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

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