राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- कांग्रेस के शीर्ष नेता सीएम सुक्खू को गंभीरता से नहीं लेते

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रिज मैदान पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया और सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। जयराम ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, त्याग और सत्याग्रह के विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। वहीं, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा देश के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

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प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्मचारी हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी और पेंशनर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जेबीटी शिक्षकों की बात सुनने तक का समय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के पास नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को लेकर भी तंज कसा। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गांधी जयंती पर योजना शुरू करने के बड़े-बड़े दावे किए थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि योजना के शुभारंभ की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री को अपेक्षित समय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री अपने मित्रों का अधिक ख्याल रखते हैं और यही कारण है कि मंत्री अपनी शिकायतें लेकर दिल्ली जाते रहते हैं।