हिमाचल पर्यटकों से गुलजार: परवाणू टोल प्लाजा पर लगा दो किमी लंबा जाम, मनाली-शिमला में बढ़ी ऑक्यूपेंसी

गांधी जयंती पर पर्यटन नगरी में लौटी रौनक, होटल 80 फीसदी से अधिक पैक

गांधी जयंती की छुट्टी पर पर्यटन नगरी धर्मशाला और मैक्लोडगंज में एक बार फिर पर्यटकों की रौनक देखने को मिली। शुक्रवार को निजी होटलों में 80 फीसदी से अधिक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। बरसात के बाद पहली बार होटल कारोबार में इतनी तेजी देखने को मिली है। पर्यटकों की बढ़ी आमद से लंबे समय से मंदी झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिली है। गांधी जयंती के अवकाश के चलते बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक धर्मशाला, मैक्लोडगंज और आसपास के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को शहर के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी रही। होटल संचालकों के अनुसार बरसात के बाद ऑक्यूपेंसी पहली बार 50 फीसदी के पार पहुंची है, जबकि कई निजी होटलों में यह 80 फीसदी से अधिक दर्ज की गई। वीकेंड से पहले ही पर्यटकों की अच्छी आमद को देखते हुए शनिवार को भी पर्यटन कारोबार बेहतर रहने के संकेत हैं। होटल, रेस्तरां, टैक्सी और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि आगामी दिनों में भी पर्यटकों की आवाजाही बनी रहेगी। गांधी जयंती पर छुट्टी और वीकेंड का संयोग बनने से धर्मशाला-मैक्लोडगंज में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पर्यटन सीजन में कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान ने बताया कि शुक्रवार को पर्यटन नगरी के निजी होटलों में 80 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है जोकि पर्यटन कारोबार के लिए अच्छा संकेत है।