शिमला: 'गजानन हरे हरे' भजन से गूंजा मिडिल बाजार का गणपति पंडाल, सखी संकीर्तन मंडली ने बांधा समां

राजधानी शिमला के मिडिल बाजार में इन दिनों गणेश महोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। एमसी परिसर में लगाए गए गणपति पंडाल में शुक्रवार को विशेष संकीर्तन का आयोजन किया गया। दोपहर एक बजे शुरू हुए इस धार्मिक कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और भजन-कीर्तन से माहौल को भक्तिमय बना दिया।
संकीर्तन के दौरान सखी संकीर्तन मंडली की महिलाओं ने भगवान गणेश की भक्ति में विभिन्न भजन प्रस्तुत किए। जैसे ही मंडली की ओर से ‘गजानन हरे हरे’ भजन की प्रस्तुति शुरू हुई, पूरा पंडाल भक्तिरस में डूब गया। श्रद्धालु भी भजनों के साथ भाव-विभोर नजर आए।
गणपति पंडाल में मौजूद महिलाओं ने संकीर्तन में भाग लेते हुए भक्ति गीतों पर तालियां बजाईं। भजन-कीर्तन के दौरान पंडाल में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। गणेश महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
मिडिल बाजार के एमसी परिसर में आयोजित गणेश महोत्सव के दौरान लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गणपति पंडाल में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संकीर्तन जैसे आयोजनों के माध्यम से भक्त भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं।
दोपहर के समय शुरू हुआ यह संकीर्तन काफी देर तक भक्ति और संगीत की गूंज से वातावरण को सराबोर करता रहा। महिलाओं की सामूहिक भजन प्रस्तुति ने गणपति पंडाल में श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना दिया।
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