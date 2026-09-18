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शिमला: जिला एवं सत्र न्यायालय चक्कर पहुंचे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 के उद्घाटन में होंगे शामिल

Ankesh Dogra

Updated Fri, 18 Sep 2026 10:19 AM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 10:19 AM IST







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शिमला के चक्कर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल-1 के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया, जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी आनंद सागर समेत अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। ... और पढ़ें

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