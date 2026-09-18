{"_id":"6aacefabca7ed7a26e0c3512","slug":"video-chhota-shimla-health-checkup-camp-mayor-visit-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"छोटा शिमला में स्वास्थ्य जांच शिविर में उमड़ी भीड़, मेयर ने पहुंचकर लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिविर में स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों ने शिविर का लाभ उठाया और चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर सलाह ली। शिविर में पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने लोगों को उनकी रिपोर्ट और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जरूरी परामर्श दिया। कई लोगों ने अपनी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी चिकित्सकों से चर्चा की और बचाव तथा नियमित जांच से जुड़े सुझाव लिए। सुबह से ही शिविर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी भी काफी रही। स्थानीय लोगों के लिए उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें अस्पताल जाने की परेशानी से भी राहत मिली। स्वास्थ्य जांच शिविर के दौरान मेयर ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में पहुंचे लोगों से बातचीत की और स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस दौरान शिविर में मौजूद चिकित्सकों और आयोजकों से भी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने शिविर को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर समय-समय पर आयोजित होने से लोगों को शुरुआती स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने में मदद मिलती है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए घर के नजदीक जांच और डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा काफी सुविधाजनक रहती है। शिविर में लोगों ने स्वास्थ्य जांच के साथ चिकित्सकों से खान-पान, नियमित जांच और अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर भी सलाह ली। आयोजन के दौरान लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

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