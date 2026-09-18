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गेयटी थियेटर में 'द पेंटर ऑफ रेन' ने मोहा कला प्रेमियों का मन, कैनवास पर उतरी शिमला की बारिश
राजधानी के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में इन दिनों कला प्रेमियों को बारिश की खूबसूरती को एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिल रहा है। यहां चित्रकार जसवीर राम की एकल चित्रकला प्रदर्शनी ‘द पेंटर ऑफ रेन’ शुरू हुई है। प्रदर्शनी में कलाकार ने शिमला में बारिश के दौरान दिखाई देने वाले मनमोहक दृश्यों और बदलते प्राकृतिक रंगों को अपने कैनवास पर उकेरा है।
प्रदर्शनी में 100 से अधिक चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें ‘द पेंटर ऑफ रेन’ सीरीज के चित्र विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बारिश के दौरान शिमला की सड़कों, वातावरण और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को कलाकार ने रंगों और अपनी कल्पना के जरिए कैनवास पर उतारने का प्रयास किया है।
बारिश के बाद धुली हुई पहाड़ियां, बादलों से घिरे दृश्य और पानी से चमकती शिमला की खूबसूरती इन चित्रों में अलग अंदाज में दिखाई देती है। यही वजह है कि प्रदर्शनी कला प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
हिमाचल से विदेश तक के दृश्य कैनवास पर
प्रदर्शनी केवल शिमला की बारिश तक सीमित नहीं है। यहां हिमाचल प्रदेश और देश की ग्रामीण संस्कृति से जुड़े अनेक दृश्यों को भी चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा कलाकार ने विदेश भ्रमण के दौरान देखे गए विभिन्न स्थानों और वहां के दृश्यों को भी अपनी कला में स्थान दिया है।
चित्रकार जसवीर राम ने बताया कि वह देश-विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। यात्राओं के दौरान उन्हें अलग-अलग स्थानों की प्रकृति, वास्तुकला, संस्कृति और जीवन को करीब से देखने का अवसर मिलता है। इन्हीं अनुभवों को वह अपनी कला के माध्यम से कैनवास पर उतारते हैं।
उन्होंने कहा कि वह ब्रिटिश आर्किटेक्चर और उससे जुड़े स्थापत्य सौंदर्य को भी अपनी कला के माध्यम से कला प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनके चित्रों में अलग-अलग स्थानों की वास्तुकला और परिवेश की झलक देखने को मिलती है।
गेयटी थियेटर में लगी यह प्रदर्शनी शिमला की प्राकृतिक सुंदरता, ग्रामीण जीवन, स्थापत्य कला और विदेशों के दृश्यों को एक ही जगह देखने का अवसर प्रदान कर रही है। बारिश को केंद्र में रखकर तैयार की गई विशेष सीरीज ने प्रदर्शनी को एक अलग पहचान दी है।
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