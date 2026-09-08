फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Congress Chooses Reconciliation: Action Before Polls or Strategy for the Post-Poll Power Game?

BJP ने बागियों पर कसा शिकंजा, कांग्रेस ने थामी ‘मनुहार’: चुनाव से पहले एक्शन या चुनाव बाद का कनेक्शन?

Tue, 08 Sep 2026 08:33 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Tue, 08 Sep 2026 08:33 AM IST
सार

राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा ने बागियों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जबकि कांग्रेस समझाइश में जुटी है। कांग्रेस के नरम रुख के पीछे चुनाव बाद की सियासी गणित मानी जा रही है।

विज्ञापन
Congress Chooses Reconciliation: Action Before Polls or Strategy for the Post-Poll Power Game?
निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के जयपुर दौरे के बाद बीजेपी तो बागियों को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन में आ गई। लेकिन कांग्रेस इसके उलट सिर्फ समझाइश और समझौते ही काम चला रही है। बीजेपी ने जहां बागियों की सूची जारी कर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर रही है वहीं कांग्रेस में  निकाय चुनाव अनुशासन समिति के चेयरमैन विधायक अमीन कागजी का कहना है कि पार्टी में अभी तक किसी अधिकृत प्रत्याशी ने बागियों के खिलाफ शिकायत नहीं की है। उनका कहना है कि शिकायत मिलने पर बागियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार राजधानी जयपुर में कांग्रेस में 100 से ज्यादा बागियों के मैदान में होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इनमें से किसी पर भी अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है।

विज्ञापन

डोटासरा ने कहा था- 6 साल का निष्कासन होगा

बागियों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नामांकन वापसी के दौरान सख्त रुख अपनाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जो बागी चुनाव मैदान से नहीं हटेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसे छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। अब चुनाव प्रचार का पहला चरण खत्म होने और मतदान करीब आने के बावजूद बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं होने से पार्टी के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर भाजपा की कार्रवाई सामने आने के बाद दोनों दलों की रणनीति की तुलना भी शुरू हो गई है।

विज्ञापन


यह भी पढें- राजस्थान निकाय चुनाव: पहले चरण का प्रचार थमा, अब डोर-टू-डोर संपर्क का दौर

विज्ञापन
विज्ञापन


कांग्रेस का तर्क- पहले समझाइश, फिर कार्रवाई

कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि बागियों से अभी समझाइश की जा रही है। प्रदेश और जिला स्तर के नेता उन्हें चुनाव मैदान से हटने और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में आने के लिए समझा रहे हैं। पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटियों को भी निर्देश दिए हैं कि पहले बागियों को मनाया जाए। इसके बाद भी अगर वे पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ते या प्रचार करते हैं तो कार्रवाई की जाए। पार्टी का दावा है कि कुछ जगहों पर कार्रवाई की भी गई है।


असली वजह चुनाव बाद की ‘गणित’?

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कांग्रेस के नरम रुख के पीछे सिर्फ समझाइश की रणनीति नहीं, बल्कि चुनाव के बाद बनने वाले बोर्ड की राजनीति भी हो सकती है। निकाय चुनाव में पार्षदों की संख्या बहुमत से कम रहने पर बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीय पार्षदों का समर्थन निर्णायक हो सकता है। कांग्रेस के सामने यह संभावना है कि उसके टिकट से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कुछ नेता अगर जीत जाते हैं तो बाद में बोर्ड बनाने में पार्टी के काम आ सकते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले उन्हें छह साल के लिए निष्कासित करने से पार्टी भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं कमजोर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि फिलहाल ‘कार्रवाई’ से ज्यादा ‘समझाइश’ पर जोर दिखाई दे रहा है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed