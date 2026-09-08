राजस्थान: निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी, 5,393 वार्डों में पहले चरण का मतदान कल, पोलिंग पार्टियां रवाना

निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रदेश के 39 जिलों के 5,393 वार्डों में बुधवार 9 सितंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस प्रथम चरण के चुनावी मुकाबले में कुल पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए सभी जरूरी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य में पंजीकृत कुल 57,52,278 मतदाता इन प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज करेंगे। इस चरण के लिए राज्य में 7,683 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

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