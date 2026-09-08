सवाई माधोपुर: कल निकाय चुनाव की वोटिंग, 904 पुलिसकर्मी तैनात; 35 संवेदनशील बूथों पर खास नजर

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नगर निकाय चुनावों के प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए सवाई माधोपुर में मंगलवार को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल पोलिंग बूथों के लिए रवाना हो गए। जिला मुख्यालय के साहू नगर स्कूल में अंतिम प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को आवंटन के हिसाब से ईवीएम सहित मतदान से संबंधित अन्य सामग्री देकर रवाना किया गया। गौरतलब है कि सवाई माधोपुर में 6 नगर निकाय हैं, जिनमें प्रथम चरण में सवाई माधोपुर नगर परिषद सहित बौंली और खंडार नगर पालिका के लिए मतदान होगा। वहीं, दूसरे चरण में गंगापुर सिटी नगर परिषद तथा बामनवास और वजीरपुर नगर पालिका के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा।
सवाई माधोपुर, बौंली और खंडार में कल वोटिंग
प्रथम चरण में बुधवार को सवाई माधोपुर नगर परिषद, बौंली और खंडार नगर पालिका के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सवाई माधोपुर नगर परिषद में 60 वार्ड हैं, जिनमें भाजपा और कांग्रेस सहित कुल 231 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं, खंडार नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए 90 प्रत्याशी और बौंली के 25 वार्डों के लिए 101 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस तरह तीनों निकायों में कुल 422 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
1.16 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला
सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में कुल 92,713 मतदाता हैं, जिनमें 47,620 पुरुष, 45,088 महिला और 5 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं, बौंली नगर पालिका क्षेत्र में कुल 12,066 मतदाता हैं, जिनमें 6,227 पुरुष और 5,839 महिला मतदाता हैं। इसी तरह खंडार नगर पालिका क्षेत्र में कुल 11,708 मतदाता हैं, जिनमें 6,152 पुरुष और 5,556 महिला मतदाता शामिल हैं। तीनों निकायों में कुल 1,16,487 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
35 संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी
सवाई माधोपुर नगर परिषद के 60 वार्डों में मतदान के लिए कुल 97 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं, बौंली में 25 और खंडार में 25 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सवाई माधोपुर में 24 संवेदनशील व अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, जबकि बौंली में 5 और खंडार में 6 संवेदनशील व अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। इस तरह तीनों नगर निकायों में कुल 35 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं।
904 पुलिसकर्मियों के जिम्मे सुरक्षा
मतदान के दौरान सुरक्षा के लिहाज से तीनों नगर निकायों के लिए पुलिस अधिकारियों सहित कुल 904 का पुलिस जाब्ता लगाया गया है। तीनों नगर निकायों के कुल 35 संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथों पर हथियारों सहित एक-चार का पुलिस जाब्ता लगाया गया है। इसके अलावा रिजर्व पुलिस जाब्ता भी रखा गया है, जिसे जरूरत के अनुसार मौके पर तैनात किया जाएगा।
मॉक पोल के बाद शुरू होगी वोटिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने बताया कि नगर निकाय चुनावों को लेकर पोलिंग बूथों पर सभी व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथों पर हथियारबंद पुलिस जाब्ते सहित वीडियोग्राफर की तैनाती रहेगी। वहीं, मोबाइल पार्टियां और एरिया मजिस्ट्रेट लगातार फील्ड में रहेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह मतदान शुरू होने से पूर्व मॉक पोल कराया जाएगा और इसके बाद विधिवत मतदान शुरू किया जाएगा।
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मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी ने कहा कि भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। साथ ही रिजर्व जाब्ता भी रखा गया है, जिसे जरूरत के अनुसार काम में लिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मतदाताओं से भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील की है।