राजस्थान: मतदान के दिन आबूरोड में बवाल, भाजपा प्रत्याशी समर्थकों संग थाने पहुंचे; मारपीट का लगाया आरोप

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सिरोही जिले के आबूरोड नगरपालिका चुनाव में पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद वार्ड 21 में मारपीट को लेकर दो पक्षों में विवाद सामने आया है। घटना को लेकर भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व पार्षद अपने समर्थकों एवं वार्डवासियों के साथ आबूरोड रीको थाना पहुंचे तथा घटना पर आक्रोश जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।



भाजपा प्रत्याशी ने समर्थकों संग थाने पहुंचकर की शिकायत

जानकारी के अनुसार, भाजपा प्रत्याशी गणेश आचार्य ने आरोप लगाया कि निर्दलीय प्रत्याशी एवं पूर्व पार्षद गायत्री माली के कुछ समर्थकों ने वार्ड निवासी हितेंद्र के साथ मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान हितेंद्र को जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया।



भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि मतदान के ठीक बाद सामने आई इस घटना से वार्ड का माहौल तनावपूर्ण हुआ है।



मतदान खत्म होते ही गरमाया वार्ड 21 का माहौल

गौरतलब है कि वार्ड 21 में नगरपालिका चुनाव के लिए एक दिन पहले ही मतदान संपन्न हुआ था। मतदान के तुरंत बाद सामने आए इस विवाद ने स्थानीय राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने पुलिस से घटना की पूरी जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है।



वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी गायत्री माली या उनके समर्थकों की ओर से लगाए गए आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।



भाजपा प्रत्याशी बोले- पहले से विवाद की कोशिश हो रही थी

भाजपा प्रत्याशी गणेश आचार्य का आरोप है कि नगरपालिका चुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले से ही वार्ड में विवाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद इस प्रकार की घटना से वार्ड का माहौल खराब हुआ है।



उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद विवाद की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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