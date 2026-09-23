बांसवाड़ा: पंचायतीराज चुनाव की लॉटरी में 8 महिला प्रधान तय, 43 जिला परिषद वार्डों का भी हुआ आरक्षण

निकाय चुनाव के बाद जिले में अब पंचायतीराज चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला परिषद के वार्डों और पंचायत समिति प्रधान पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। बांसवाड़ा में चार पंचायत समितियों में पहली बार चुनाव होंगे, जहां इस बार महिलाओं को कमान मिलेगी।

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पंचायतीराज चुनाव के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव के निर्देशन में लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। जिले की 16 पंचायत समितियों में 50 प्रतिशत आरक्षण के तहत 8 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।महिला आरक्षण के तहत नई पंचायत समिति सरेड़ी बड़ी, गनोड़ा, नाहरपुरा और डूंगरा छोटा सहित बांसवाड़ा, सज्जनगढ़, आनंदपुरी और कुशलगढ़ में प्रधान पद एसटी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं शेष 8 पंचायत समितियों गढ़ी, अरथूना, घाटोल, बागीदौरा, गांगड़तलाई, छोटी सरवन, तलवाड़ा और छोटी सरवा में प्रधान पद एसटी पुरुष के लिए आरक्षित हुआ है।प्रधान पद के आरक्षण के बाद जिले के 43 जिला परिषद सदस्यों के लिए भी लॉटरी निकाली गई। इसमें वार्ड नंबर 5 एससी अनारक्षित और वार्ड नंबर 3 एससी महिला के लिए आरक्षित हुआ। वार्ड नंबर 8, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 40, 42 और 43 एसटी ओपन के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं वार्ड नंबर 1, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 39 और 41 एसटी महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 2, 4 और 9 अनारक्षित ओपन तथा वार्ड नंबर 6, 7 और 16 अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं।इसी तरह डूंगरपुर जिले में भी पंचायत समिति प्रधान पद के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। डूंगरपुर, आसपुर, साबला, झोंथरी, चिखली, सीमलवाड़ा और भंडारी पंचायत समिति में प्रधान का पद एसटी अनारक्षित रखा गया है। वहीं सागवाड़ा, दोवड़ा, गलियाकोट, बिछीवाड़ा, पाड़वा, पालदेवल और गामड़ी अहाड़ा पंचायत समिति में प्रधान पद एसटी महिला के लिए आरक्षित हुआ है।डूंगरपुर जिला परिषद के 37 वार्डों के लिए हुई लॉटरी में 14 वार्ड एसटी ओपन और 13 वार्ड एसटी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा 4 वार्ड सामान्य ओपन और 5 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। वहीं एक वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।