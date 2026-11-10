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राजस्थान: शराब की दुकान में घुसे तीन बदमाश, सेल्समैन पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

Tue, 10 Nov 2026 05:32 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 05:32 PM IST
Three Miscreants Set Liquor Shop Salesman Ablaze in Broad Daylight in Jaipur's Renwal, Victim Critical

जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़ रेनवाल थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बदमाशों ने दिनदहाड़े एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। करड़ रोड स्थित खालड़ा क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने सेल्समैन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरे सेल्समैन ने जान बचाने के लिए दुकान से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। उसकी चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से झुलसे सेल्समैन को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। यहां बर्न वार्ड में उसका उपचार जारी है।

पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचे थे तीन बदमाश
रेनवाल थानाधिकारी राजेंद्र सिंह यादव के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब एक बजे शराब की दुकान पर सेल्समैन कैलाश सिंह रोजाना की तरह काम कर रहा था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक दुकान पर पहुंचे। इनमें से एक युवक के हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल थी। बदमाशों ने दुकान में घुसते ही कैलाश सिंह पर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी। अचानक हुए इस हमले से सेल्समैन को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए।

पढे़ं: पटाखे के बारूद में विस्फोट से 12 साल के दिलखुश की दोनों आंखें झुलसीं, 90 प्रतिशत तक पहुंचा नुकसान

पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद कैलाश सिंह लपटों से घिर गया। जान बचाने के लिए वह मदद की गुहार लगाते हुए दुकान से बाहर भागा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई और घायल को अस्पताल पहुंचाया। रेनवाल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया।

दो फ्रिज और शराब के दर्जनों कार्टन जले
सेल्समैन पर हमला करने के साथ बदमाशों ने दुकान में भी आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया। हादसे में दो फ्रिज पूरी तरह जल गए, जबकि शराब के दर्जनों कार्टन भी राख हो गए। इससे दुकान में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, आरोपियों की तलाश
घटना की सूचना मिलने पर रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में तीन युवक बाइक से आते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में एक युवक के हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल भी नजर आ रही है।

पुलिस रंजिश और लूट सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह यादव के अनुसार, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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