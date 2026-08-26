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राजस्थान निकाय चुनाव से पहले संगठनों का नया मोर्चा, समर्थन नहीं करने वाले दलों के खिलाफ NOTA अभियान का ऐलान

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 10:15 PM IST
National Aamjan Morcha to Use NOTA as Political Pressure Tool in Rajasthan Local Body Elections

राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया के बीच करीब 16-17 सामाजिक संगठनों ने राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने के लिए नई रणनीति का ऐलान किया है। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय आमजन मोर्चा (राम) के गठन की घोषणा की गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी चुनावों में सामाजिक और नीतिगत मुद्दों को चुनावी बहस के केंद्र में लाया जाएगा।

मोर्चे के संयोजक विजय कौशिक ने कहा कि जो राजनीतिक दल उनकी मांगों का समर्थन करेगा, समाज उसके साथ खड़ा होगा। वहीं, जो दल इन मांगों का समर्थन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से NOTA को लेकर मतदाताओं के बीच जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

10 फीसदी से ज्यादा NOTA पर चुनाव रद्द करने की मांग

विजय कौशिक ने कहा कि स्वर्ण समाज NOTA के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएगा। उन्होंने दावा किया कि जिस स्थान पर 10 प्रतिशत से अधिक NOTA वोट पड़ेंगे, वहां चुनाव रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोर्चे का उद्देश्य सरकार को स्पष्ट संदेश देना है कि समाज और जातियों के आधार पर देश को बांटने की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी।

इन मुद्दों पर बनी सहमति

बैठक में कई सामाजिक और नीतिगत मुद्दों को लेकर सहमति बनी। इनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से संबंधित नीतियों की वापसी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण को सरल बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा और ‘एक देश, एक कानून’ जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा NOTA को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का भी फैसला लिया गया। मोर्चे ने कहा कि इन मुद्दों को आगामी चुनावों में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

नेताओं से नाराजगी NOTA के जरिए जताने की तैयारी

करणी सेवक राम सिंह शेखावत ने कहा कि मोर्चा नेताओं के प्रति लोगों की नाराजगी को लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करने के लिए मतदाताओं को NOTA के विकल्प के बारे में जानकारी देगा। वहीं, ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में स्थानीय समस्याओं के साथ-साथ नीतिगत मुद्दों को भी प्रमुखता दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

18 अक्टूबर को जयपुर में बड़ी रैली का ऐलान

करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ी रैली और सभा आयोजित की जाएगी। युवा कौशल तिवारी ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर युवा भी मोर्चे के साथ खड़े हैं।

बैठक में कई संगठनों के पदाधिकारी रहे मौजूद

बैठक में परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी, श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के प्रदेश प्रभारी पवन कुमार शर्मा, प्रदेश महामंत्री नवीन शर्मा, अखिल भारतीय जनसंघ के अनिल शर्मा और राजस्थान ठेकेदार संघ के राम सिंह शेखावत समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

मोर्चे की ओर से जिन प्रमुख मुद्दों को उठाने का फैसला किया गया है, उनमें आर्थिक आधार पर आरक्षण, EWS आरक्षण का सरलीकरण, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा, एक देश-एक कानून, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़ी नीतियों की वापसी और NOTA को लेकर जनजागरूकता अभियान शामिल हैं।

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