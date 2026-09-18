जयपुर मेयर पद पर भाजपा में कशमकश जारी: पार्षदों से गुप्त रायशुमारी, पर्ची पर मांगी गईं तीन पसंद

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जयपुर नगर निगम में भाजपा के 78 पार्षद निर्वाचित हुए हैं और पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। इसके बावजूद मेयर पद के चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन पाना भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। पार्टी के भीतर मेयर पद के संभावित दावेदारों की संख्या एक दर्जन से अधिक बताई जा रही है। इनमें कुछ नाम दिल्ली स्तर से सामने आने की चर्चा है, जबकि कुछ नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों और स्वयं पार्षदों की ओर से सुझाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि इन संभावित नामों में से पार्टी किसे मेयर पद का उम्मीदवार बनाती है।इधर, भाजपा के पार्षदों को देर रात पुष्कर ले जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सभी पार्षदों को एक साथ पुष्कर ले जाया जाएगा या कुछ पार्षदों को जयपुर में ही रखा जाएगा। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि पार्षदों की एकजुटता बनाए रखने और मेयर चुनाव से पहले किसी तरह की संभावित जुगलबंदी को रोकने के लिए उन्हें एक जगह रखा जा सकता है।ये भी पढ़ें-वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पार्षदों को दो-दो करोड़ रुपये का प्रलोभन दिए जाने के आरोप ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। गहलोत ने हालिया बयान में नगरीय निकाय चुनावों के दौरान पार्षदों को भारी रकम के प्रलोभन दिए जाने का आरोप लगाया है। इस बयान के बाद भाजपा के पार्षदों के बीच भी तरह-तरह की चर्चाएं होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मेयर पद को लेकर अब पार्टी की अंतिम रणनीति और उम्मीदवार के नाम पर सभी की निगाहें टिकी हैं।