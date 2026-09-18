राजस्थान में नगर निकायों में अध्यक्ष की कुर्सी पर होगा फैसला: 25 सितंबर को मतदान; अगले दिन उपाध्यक्ष का चुनाव

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अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 18 सितंबर 2026 को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद 21 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। इसी दिन नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा।आयोग के कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए मतदान 25 सितंबर 2026 को होगा। मतदान का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। इससे अध्यक्ष पद के परिणाम उसी दिन सामने आने की संभावना रहेगी।ये भी पढ़ें-वहीं, उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 26 सितंबर 2026 की तारीख तय की गई है। इस दिन निर्वाचन प्रक्रिया सुबह 10 बजे बैठक शुरू होने के साथ प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11:30 बजे से होगी और अभ्यर्थिता वापस लेने की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक पूरी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद मतदान समाप्त होते ही मतगणना की जाएगी। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों पदों के चुनाव की प्रक्रिया लगातार दो दिनों में पूरी होगी।आयोग ने कार्यक्रम की प्रतिलिपि संबंधित विभागों, संभागीय आयुक्तों, निर्वाचन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।