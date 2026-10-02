जैतो में पुलिस से बचने को तेज रफ्तार से भगाई कार ने छात्रा को कुचला, मौत

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पंजाब के जैतो स्थित स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में 20 वर्षीय बीसीए छात्रा की जान चली गई। हादसे में चाय की स्टॉल चलाने वाला व्यक्ति और उसका भाई भी घायल हुए हैं। हादसे को लेकर घायलों ने दावा किया है कि तेज रफ्तार कार का पुलिस वाहन पीछा कर रहा था और इसी दौरान कार चालक ने पुलिस से बचने के लिए वाहन को तेज गति से भगाया। हालांकि, पुलिस ने अभी इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

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