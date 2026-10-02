फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Firing at salon in Pathankot Bullet hit shutter

पठानकोट में सैलून पर फायरिंग: शटर में लगी गोली, दीवार में धंसी; संचालक बोला-किसी से रंजिश नहीं

Fri, 02 Oct 2026 01:43 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट
संवाद न्यूज एजेंसी, पठानकोट Published by: Nivedita Updated Fri, 02 Oct 2026 01:43 PM IST
सार

सैलून संचालक राहुल ने बताया कि वह रात करीब 9 बजे रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो शटर पर गोली लगने से हुआ छेद दिखाई दिया। अंदर जाकर जांच करने पर पता चला कि गोली शटर को चीरते हुए एल्युमिनियम की शीट और काउंटर को पार कर अंदर की दीवार में जा लगी थी।

विज्ञापन
Firing at salon in Pathankot Bullet hit shutter
जांच के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पठानकोट के गांव कोठे मनवाल में देर रात एक सैलून की दुकान पर फायरिंग का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति की ओर से चलाई गई गोली दुकान के शटर को चीरते हुए अंदर लगे एल्युमिनियम के दरवाजे और काउंटर को पार कर दीवार में जा लगी। सुबह दुकान खोलने पहुंचे सैलून संचालक को घटना का पता चला, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और दुकान के अंदर से गोली बरामद की गई है।
विज्ञापन


रात को दुकान बंद कर घर गया था संचालक
सैलून संचालक राहुल ने बताया कि वह रात करीब 9 बजे रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो शटर पर गोली लगने से हुआ छेद दिखाई दिया। अंदर जाकर जांच करने पर पता चला कि गोली शटर को चीरते हुए एल्युमिनियम की शीट और काउंटर को पार कर अंदर की दीवार में जा लगी थी। राहुल के अनुसार उसकी किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही उसे इस घटना के संबंध में किसी पर संदेह है।
विज्ञापन




पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सुबह करीब 10:30 बजे गांव कोठे मनवाल स्थित सैलून पर पहुंची। पुलिस ने दुकान का मुआयना किया और मौके से एक गोली बरामद की। प्रारंभिक जांच में एक ही राउंड फायर किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र से भी साक्ष्य और फायरिंग से संबंधित अन्य सुराग जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हथियार की पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद
जांच अधिकारी मोहित टाक ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 10:30 बजे सैलून के शटर पर गोली चलने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दुकान के अंदर से एक गोली बरामद की गई है। प्राथमिक जांच में एक ही राउंड फायर होने की बात सामने आई है। गोली किस हथियार से चलाई गई, इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जांच कर रही है। मामले की गहनता से तफ्तीश जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed