पठानकोट में सैलून पर फायरिंग: शटर में लगी गोली, दीवार में धंसी; संचालक बोला-किसी से रंजिश नहीं

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सैलून संचालक राहुल ने बताया कि वह रात करीब 9 बजे रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो शटर पर गोली लगने से हुआ छेद दिखाई दिया। अंदर जाकर जांच करने पर पता चला कि गोली शटर को चीरते हुए एल्युमिनियम की शीट और काउंटर को पार कर अंदर की दीवार में जा लगी थी। राहुल के अनुसार उसकी किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश नहीं है और न ही उसे इस घटना के संबंध में किसी पर संदेह है।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम सुबह करीब 10:30 बजे गांव कोठे मनवाल स्थित सैलून पर पहुंची। पुलिस ने दुकान का मुआयना किया और मौके से एक गोली बरामद की। प्रारंभिक जांच में एक ही राउंड फायर किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र से भी साक्ष्य और फायरिंग से संबंधित अन्य सुराग जुटा रही है।जांच अधिकारी मोहित टाक ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 10:30 बजे सैलून के शटर पर गोली चलने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दुकान के अंदर से एक गोली बरामद की गई है। प्राथमिक जांच में एक ही राउंड फायर होने की बात सामने आई है। गोली किस हथियार से चलाई गई, इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी जांच कर रही है। मामले की गहनता से तफ्तीश जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।