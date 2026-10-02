पंजाब: कांग्रेस के नए 'सरदार' परगट सिंह, पूर्व ओलंपियन और हॉकी खिलाड़ी को मिली प्रदेश की कमान

हॉकी के मैदान से सियासत की पिच तक

परगट सिंह ने खेल से राजनीति का सफर शुरू किया। वह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे और ओलंपियन हैं। राजनीति में उनकी एंट्री 2012 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जालंधर कैंट से विधानसभा चुनाव जीतकर हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और जालंधर कैंट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। 2022 में भी उन्होंने यह सीट बरकरार रखी। 2021 में नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद परगट सिंह को पीपीसीसी में महासचिव (संगठन) की जिम्मेदारी मिली थी। बाद में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में उन्हें खेल और शिक्षा मंत्री बनाया गया था।