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जीरकपुर की मार्केट में भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख
जीरकपुर की एक मार्केट में बुधवार सुबह करीब 4:15 बजे शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी थिनर पर गिरने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और महज 15 मिनट में मार्केट की सभी दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। इस हादसे में फर्नीचर, मशीनरी, कच्चा माल और अन्य सामान जलकर राख हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक दुकानदारों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
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